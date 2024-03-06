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В этом году Украина планирует провести контрударные действия – командующий Сухопутными войсками ВСУ

В этом году Украина планирует провести контрударные действия – командующий Сухопутными войсками ВСУ

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 17:23  •  2907 просмотра

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Командующий Сухопутными войсками заявил, что Украина планирует стабилизировать линию фронта и начать контрнаступление в этом году, чтобы вернуть утраченные территории.

Военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление. Об этом заявил в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк, пишет УНН.

Детали 

Наша задача - стабилизация линии фронта, провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрнаступательные действия

- заявил Павлюк. 

По его словам, Силам обороны удается постепенно стабилизировать линию фронта. Однако остается несколько "горячих" направлений" где противник сосредоточивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленскукий заявил, что Украина имеет план нового контрнаступления, но не раскрыл деталей, отметив, что меньшее количество людей, которые знают об этих планах, может привести к более быстрой победе и неожиданному результату для россии.

Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph31 января 2024, 19:26 • 102516 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
avdiivkaАвдеевка
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ternyТерны
chasiv-yarЧасов Яр
kyrylo-budanovКирилл Буданов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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