В этом году Украина планирует провести контрударные действия – командующий Сухопутными войсками ВСУ

Военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление. Об этом заявил в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк, пишет УНН.

Детали

Наша задача - стабилизация линии фронта, провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрнаступательные действия - заявил Павлюк.

По его словам, Силам обороны удается постепенно стабилизировать линию фронта. Однако остается несколько "горячих" направлений" где противник сосредоточивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленскукий заявил, что Украина имеет план нового контрнаступления, но не раскрыл деталей, отметив, что меньшее количество людей, которые знают об этих планах, может привести к более быстрой победе и неожиданному результату для россии.

Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph