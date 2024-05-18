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Зеленський назвав умову для проведення Україною контрнаступу

Зеленський назвав умову для проведення Україною контрнаступу

Київ • УНН

 • 69688 перегляди

Україні необхідно стабілізувати ситуацію на фронті, перш ніж розпочинати новий контрнаступ, вважає президент Володимир Зеленський.

Для проведення нового українського контрнаступу потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, коли може бути новий український контрнаступ, й чи є такі перспективи, Зеленський відповів, що перспективи є.

Для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті, вона не стабільна. Зараз їх черга і їх потрібно зупинити, ми зупинимо їх й потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступні кроки – контрнаступальні тощо

- сказав він.

Зеленський також зазначив, що знає, коли може бути український контрнаступ, проте не може сказати.

Доповнення

В березні 2024 року командувач Сухопутними військами ЗСУ Павлюк заявляв, що військове командування планує стабілізувати лінію фронту та цьогоріч провести новий контрнаступ.

10 травня росія здійснила спробу прориву української лінії оборони з боку російського кордону на Вовчанському напрямку Харківської області.

Наразі за словами Зеленського українські військові контролюють всі входи на Харківщині, роботу окупаційних військ, важкої техніки та  всіх наступальних дій ворога. Водночас він зауважив, що не можна казати, що  на сьогодні все стабілізовано.

Наступ рф може складатися з кількох хвиль, перша хвиля була на Харківщині – Зеленський18.05.24, 11:48 • 74568 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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