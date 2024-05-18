Зеленський: у рф недостатньо сил для наступу на Київ, як у 2022 році
Київ • УНН
росія не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Київ, як у 2022 році, але Україна і союзники повинні зберігати пильність щодо потенційних російських атак, попереджає Зеленський.
У росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, як на початку наступу у 2022 році. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що у росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку наступу".
Але Зеленський підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.
Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути,
Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни 10.05.24, 16:14 • 24381 перегляд
Доповнення
Ще на початку травня начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що українські військові готові до можливого наступу росіян на Сумську область.