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Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

Киев  •  УНН

18 мая 2024, 09:20  •  3010 просмотра

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россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.

У россии недостаточно сил для полномасштабного наступления на Киев, как в начале наступления в 2022 году. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью AFP, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что у россии недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале наступления".

Но Зеленский подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать стойкость Украины.

Они как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить,

- отметил Зеленский в интервью.

Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны10 мая 2024, 13:14 • 22951 просмотр

Дополнение

Еще в начале мая начальник ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что украинские военные готовы к возможному наступлению россиян на Сумскую область.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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