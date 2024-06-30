россия провалила наступление на Харьковском направлении, поэтому сейчас россияне будут "достаточно срочно думать", что им еще сделать, чтобы политически иметь какой-то информационный выигрыш. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

Я думаю, что они хотели максимально все оккупировать на Харьковском направлении, включая Харьков. У них провалилось это наступление. Начало было у них успешное, а потом они потеряли очень много людей и техники. Они сейчас будут достаточно срочно думать, что им еще сделать, чтобы политически иметь какой-то информационный выигрыш. В целом тактика ведения войны России очень понятна. Любой шаг вперед на нашу территорию, любая оккупация, любое село, даже если живого места они там не оставят для них это позитив и "окно" для того? Для них важно торговать максимально по этой войне, забрать себе максимально - рассказал Зеленский.

Он отметил, что это можно делать только на успешной волне - для этого нужна оккупация чего-то.

"А потом сказать мы готовы и пока будут эти моменты они готовы. Им всегда нужна эта пауза, прекращение огня для них лучший вариант, чтобы подготовить еще больше и потом еще сделать какой-то шаг.

В любом случае его победа для него в голове - это несовместимость с жизнью Украины. Вот - это для него победа...", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что вероятное наступление России на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса.