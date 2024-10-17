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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: "Не так много пунктов нашего Плана победы было отклонено"

Зеленский: "Не так много пунктов нашего Плана победы было отклонено"

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 09:46  •  6708 просмотра

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Президент Украины заявил, что большинство пунктов Плана победы были поддержаны партнерами, хотя некоторые имеют чувствительный характер. Зеленский отметил важность помощи партнеров, в частности по дальнобойному оружию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство пунктов Плана победы были поддержаны, хотя некоторые из них имеют чувствительный характер. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Европейского совета Шарль Мишелем, передает УНН.

Не так много пунктов нашего Плана победы было отклонено, до этого. На самом деле, у нас есть секретные разделы нашего документа, которые имеют чувствительный характер. Мы просим, помощи, которого на раньше принять решение и дать нам разрешение использовать дальнобойное оружие оружие

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина также будет применять и собственное оружие и мощности, но важно чтобы и партнеры помогали.

Я уверен, что благодаря единству в ЕС мы можем побудить к Плану не только лидеров ЕС, но и других лидеров

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность международных партнеров является ключевой для реализации Плана победы. Он подчеркнул, что этот план не для критиков, а для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий России.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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