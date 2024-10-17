Зеленский: "Не так много пунктов нашего Плана победы было отклонено"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство пунктов Плана победы были поддержаны, хотя некоторые из них имеют чувствительный характер. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Европейского совета Шарль Мишелем, передает УНН.

Не так много пунктов нашего Плана победы было отклонено, до этого. На самом деле, у нас есть секретные разделы нашего документа, которые имеют чувствительный характер. Мы просим, помощи, которого на раньше принять решение и дать нам разрешение использовать дальнобойное оружие оружие - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина также будет применять и собственное оружие и мощности, но важно чтобы и партнеры помогали.

Я уверен, что благодаря единству в ЕС мы можем побудить к Плану не только лидеров ЕС, но и других лидеров - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность международных партнеров является ключевой для реализации Плана победы. Он подчеркнул, что этот план не для критиков, а для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий России.