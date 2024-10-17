Зеленський: "Не так багато пунктів нашого Плану перемоги було відхилено"
Київ • УНН
Президент України заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані партнерами, хоча деякі мають чутливий характер. Зеленський наголосив на важливості допомоги партнерів, зокрема щодо далекобійної зброї.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані, хоча деякі з них мають чутливий характер. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішельом, передає УНН.
Не так багато пунктів нашого Плану перемоги було відхилено, до цього. Насправді, у нас є таємні розділи нашого документу, які мають чутливий характер. Ми просимо, допомоги, якого на раніше прийняти рішення і дати нам дозвіл використовувати далекобійну зброю зброю
Він наголосив, що Україна також буде застосовувати і власну зброю і потужності, але важливо щоб і партнери допомагали.
Я впевнений, що завдяки єдності в ЄС ми можемо спонукати до Плану не лише лідерів ЄС, а й інших лідерів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність міжнародних партнерів є ключовою для реалізації Плану перемоги. Він підкреслив, що цей план не для критиків, а для того, щоб забезпечити Україні силу, незалежно від дій росії.