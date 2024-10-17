Зеленський: "Не так багато пунктів нашого Плану перемоги було відхилено"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані, хоча деякі з них мають чутливий характер. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішельом, передає УНН.

Не так багато пунктів нашого Плану перемоги було відхилено, до цього. Насправді, у нас є таємні розділи нашого документу, які мають чутливий характер. Ми просимо, допомоги, якого на раніше прийняти рішення і дати нам дозвіл використовувати далекобійну зброю зброю

Він наголосив, що Україна також буде застосовувати і власну зброю і потужності, але важливо щоб і партнери допомагали.

Я впевнений, що завдяки єдності в ЄС ми можемо спонукати до Плану не лише лідерів ЄС, а й інших лідерів