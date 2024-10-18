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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросовет призвал к быстрому усилению военной поддержки Украины - выводы заседания

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 05:40  •  1292 просмотра

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Европейский Совет призвал быстро усилить военную помощь Украине, особенно системами ПВО и боеприпасами. ЕС подтвердил приверженность поддерживать Украину «столько, сколько нужно» во всех сферах.

Европейский Совет призвал к быстрому усилению военной поддержки Украины и ускорению ее предоставления, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет. Об этом говорится в выводах заседания Европейского Совета 17 октября, передает УНН.

Детали

Европейский Совет проанализировал работу по предоставлению военной поддержки Украине. Совет призывает быстро завершить работу над мерами помощи Европейского фонда мира, которые еще больше стимулируют предоставление военной поддержки Украине. Европейский Совет призывает к быстрому усилению военной поддержки и ускорению ее предоставления, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, которые являются срочно необходимыми для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры, а также подчеркивает важность увеличения поддержки оборонной промышленности Украины

- говорится в выводах.

Отмечается, что военная поддержка будет предоставляться при полном соблюдении политики безопасности и обороны определенных государств-членов.

Также указывается, что Евросовет подтверждает непоколебимую приверженность Европейского Союза оказывать дальнейшую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько времени, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это будет необходимо.

"Россия не должна победить", - говорится в выводах.

Кроме того, Европейский Совет осудил постоянные обстрелы Россией критически важных объектов энергетической и гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Павел Башинский

Павел Башинский

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