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Єврорада закликала до швидкого посилення військової підтримки України - висновки засідання

Київ • УНН

 • 15084 перегляди

Європейська Рада закликала швидко посилити військову допомогу Україні, особливо системами ППО та боєприпасами. ЄС підтвердив відданість підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно" у всіх сферах.

Єврорада закликала до швидкого посилення військової підтримки України - висновки засідання

Європейська Рада закликала до швидкого посилення військової підтримки України та прискорення її надання, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет. Про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради 17 жовтня, передає УНН.

Деталі

Європейська Рада проаналізувала роботу з надання військової підтримки Україні. Рада закликає швидко завершити роботу над заходами допомоги Європейського фонду миру, які ще більше стимулюватимуть надання військової підтримки Україні. Європейська Рада закликає до швидкого посилення військової підтримки та прискорення її надання, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет, які є нагально необхідними для захисту населення України та критично важливої енергетичної інфраструктури, а також підкреслює важливість збільшення підтримки оборонної промисловості України

- йдеться у висновках.

Наголошується, що військова підтримка надаватиметься при повному дотриманні політики безпеки та оборони певних держав-членів.

Також вказується, що Єврорада підтверджує непохитну відданість Європейського Союзу надавати подальшу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно.

"росія не повинна перемогти", - йдеться у висновках.

Окрім того, Європейська Рада засудила постійні обстріли росією критично важливих об'єктів енергетичної та цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Павло Башинський

Павло Башинський

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