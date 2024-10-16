Другого пути нет: Боррель отреагировал на план победы Зеленского

Украина нуждается в более мощных гарантиях безопасности. Об этом корреспонденту Радио Свобода в Брюсселе сказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя план победы Владимира Зеленского, передает УНН.

«Давайте дождемся приезда Зеленского для презентации плана лидерам стран ЕС и его обсуждения. Да, должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью», - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, европейцы должны понять, что «мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную способность Украине».

«Теперь нам не надо колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла затяжная война, длящаяся годами. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это победить на поле боя. Другого пути нет», - резюмировал он.

Контекст

Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы представить его план победы.

Зеленский представил пять пунктов плана победы в Верховной Раде 16 октября. Он добавил, что план также содержит тайные приложения, которые будут предоставлены партнерам Украины.