Другого пути нет: Боррель отреагировал на план победы Зеленского

ukenru
Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  15694 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  22582 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  28634 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  32626 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  51783 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  64602 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  60583 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  54932 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  47006 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  44265 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании

В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании

  •  55917 просмотра
Блинкен в разговоре с Сибигой отметил продолжение военной и экономической помощи США Украине

Блинкен в разговоре с Сибигой отметил продолжение военной и экономической помощи США Украине

  •  15876 просмотра
FATF рассмотрит внесение россии в черный список на следующей неделе - Politico

FATF рассмотрит внесение россии в черный список на следующей неделе - Politico

  •  15885 просмотра
В Пентагоне объяснили, почему в Европе нет противоракетной системы THAAD для защиты Украины, как в Израиле

В Пентагоне объяснили, почему в Европе нет противоракетной системы THAAD для защиты Украины, как в Израиле

  •  20146 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  65793 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  65793 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  135364 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  119667 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  122068 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  142397 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  106892 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  69841 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  122763 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  125261 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  111063 просмотра
Актуальное
Другого пути нет: Боррель отреагировал на план победы Зеленского

Другого пути нет: Боррель отреагировал на план победы Зеленского

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 14:32  •  3543 просмотра

Read in English

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимы более мощные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что единственный путь заставить путина сесть за стол переговоров - это победа Украины на поле боя.

Украина нуждается в более мощных гарантиях безопасности. Об этом корреспонденту Радио Свобода в Брюсселе сказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя план победы Владимира Зеленского, передает УНН.

«Давайте дождемся приезда Зеленского для презентации плана лидерам стран ЕС и его обсуждения. Да, должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью», - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, европейцы должны понять, что «мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную способность Украине».

«Теперь нам не надо колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла затяжная война, длящаяся годами. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это победить на поле боя. Другого пути нет», - резюмировал он.

Контекст

Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы представить его план победы.

Зеленский представил пять пунктов плана победы в Верховной Раде 16 октября. Он добавил, что план также содержит тайные приложения, которые будут предоставлены партнерам Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
sharl-mishelШарль Мишель
khosep-borrelЖозеп Боррель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина