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Іншого шляху немає: Боррель відреагував на план перемоги Зеленського

Київ • УНН

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Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні необхідні потужніші безпекові гарантії. Він наголосив, що єдиний шлях змусити путіна сісти за стіл переговорів - це перемога України на полі бою.

Іншого шляху немає: Боррель відреагував на план перемоги Зеленського

Україна потребує потужніших безпекових гарантій. Про це кореспондентці Радіо Свобода в Брюсселі сказав голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель, коментуючи план перемоги Володимира Зеленського, передає УНН.

"Давайте дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС і його обговорення. Так, маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І, як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою", – зазначив Боррель.

За словами голови дипломатії ЄС, європейці мають зрозуміти, що "ми забагато вагалися в минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні".

"Тепер нам не треба вагатися. Не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зауважив, єдиний спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає", – резюмував він.

Контекст

Напередодні президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб представити його план перемоги.

Зеленський представив п’ять пунктів плану перемоги у Верховній Раді 16 жовтня. Він додав, що план також містить таємні додатки, які будуть надані партнерам України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Європейська Рада
Верховна Рада
Європейський Союз
Шарль Мішель
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