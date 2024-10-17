Украина четко понимает, что ей нужно, а лидеры ЕС должны помочь - президент Европейского совета
Киев • УНН
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина четко понимает свои потребности для защиты. Лидеры ЕС должны обеспечить необходимую помощь, включая дополнительное оборудование и технологии.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина четко знает свои потребности, и лидеры ЕС должны обеспечить необходимую помощь, включая дополнительное оборудование и технологии, для защиты от войны. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Украина очень четко понимает, что ей нужно, а с нашей стороны, лидеры ЕС должны действительно помочь, чтобы это случилось. Нам нужно передавать больше оборудования, больше технологий, для того, чтобы Украина могла защитить себя против этой ужасно войны
Напомним
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется.
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