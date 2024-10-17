Украина четко понимает, что ей нужно, а лидеры ЕС должны помочь - президент Европейского совета

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина четко знает свои потребности, и лидеры ЕС должны обеспечить необходимую помощь, включая дополнительное оборудование и технологии, для защиты от войны. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Украина очень четко понимает, что ей нужно, а с нашей стороны, лидеры ЕС должны действительно помочь, чтобы это случилось. Нам нужно передавать больше оборудования, больше технологий, для того, чтобы Украина могла защитить себя против этой ужасно войны - сказал Мишель.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Генсек НАТО: Украина станет 33-м или 34-м членом Альянса