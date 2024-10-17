Генсек НАТО: Украина станет 33-м или 34-м членом Альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в маьутнбому - как его 33-й или 34-й член. Об этом он указал перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает УНН.

По его словам, Украина будет членом НАТО в дальнейшем. Это то, что решили в Вашингтоне.

Сейчас выглядит так, что Украина будет 33-м членом. Впрочем перед ними вынырнет в (НАТО - ред.) кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем - так мы решили в Вашингтоне - заявил НАТО.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс стоит бок о бок с Украиной как сейчас, так и в будущем. По его словам, министры обороны стран НАТО встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым на заседании Совета Украина - НАТО в четверг вечером для обсуждения ситуации на поле боя и наиболее насущных потребностей Украины.