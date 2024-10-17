Генсек НАТО: Україна стане 33-м або 34-м членом Альянсу
Київ • УНН
Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому. Це рішення було прийняте у Вашингтоні, хоча точний порядок вступу ще не визначений.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому - як його 33-й або 34-й член. Про це він вказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, передає УНН.
За його словами, Україна буде членом НАТО в подальшому. Це те, що вирішили у Вашингтоні.
Наразі виглядає так, що Україна буде 33-м членом. Втім перед ними вирине в (НАТО ред. ) хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому - так ми вирішили у Вашингтоні
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс стоїть пліч-о-пліч з Україною як зараз, так і у майбутньому. За його словами, міністри оборони країн НАТО зустрінуться зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим на засіданні Ради Україна – НАТО в четвер увечері для обговорення ситуації на полі бою і найбільш нагальних потреб України.