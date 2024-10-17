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Україна чітко розуміє, що їй потрібно, а лідери ЄС повинні допомогти - президент Європейської ради

Київ • УНН

 • 49732 перегляди

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна чітко розуміє свої потреби для захисту. Лідери ЄС повинні забезпечити необхідну допомогу, включаючи додаткове обладнання та технології.

Україна чітко розуміє, що їй потрібно, а лідери ЄС повинні допомогти - президент Європейської ради

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна чітко знає свої потреби, і лідери ЄС повинні забезпечити необхідну допомогу, включаючи додаткове обладнання та технології, для захисту від війни. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Україна дуже чітко розуміє, що їй потрібно, а з нашого боку, лідери ЄС повинні дійсно допомогти, щоб це трапилося. Нам потрібно передавати більше обладнання, більше технологій, для того, щоб Україна могла захистити себе проти цієї жахливо війни

- сказав Мішель.

Нагадаємо 

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Генсек НАТО: Україна стане 33-м або 34-м членом Альянсу17.10.24, 11:03 • 13143 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика
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