США поддерживают расследование возможных нарушений на выборах в Грузии. Об этом сообщает Госсекретарь США Энтони Блинкен в X, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность изучения сообщений о фальсификациях, которые поступают от международных и местных наблюдателей.

Напоминаем

Выборы, состоявшиеся в субботу, принесли победу партии "Грузинская мечта", которая имеет тесные связи с террористической страной. Оппозиция, а также прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили, не признали результаты голосования, утверждая об их фальсификации.

Зурабишвили призвала граждан выйти на массовые акции протеста, запланированные на понедельник, указывая на то, что за нарушениями стоит рф. Она охарактеризовала ситуацию как современную форму гибридной войны против грузинского народа.

Добавим

Президент Европейского совета Шарль Мишель также призвал грузинские власти провести быстрое, прозрачное и независимое расследование обвинений в фальсификациях. Ситуация вокруг выборов вызвала беспокойство как в Грузии, так и за ее пределами, ставя под угрозу демократические процессы в стране.

Боррель и Европейская Комиссия призывают к прозрачности избирательного процесса в Грузии