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США вимагають розслідування порушень на виборах у Грузії

Київ • УНН

 • 19935 перегляди

Блінкен закликав розслідувати можливі фальсифікації на виборах у Грузії, де перемогла "Грузинська мрія".

США вимагають розслідування порушень на виборах у Грузії

США підтримують розслідування можливих порушень на виборах у Грузії. Про це повідомляє Держсекретар США Ентоні Блінкен у X, передає УНН.

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість вивчення повідомлень про фальсифікації, які надходять від міжнародних та місцевих спостерігачів.

Нагадуємо

Вибори, що відбулися в суботу, принесли перемогу партії "Грузинська мрія", яка має тісні зв’язки з терористичною країною. Опозиція, а також прозахідний президент Грузії Саломе Зурабішвілі, не визнали результати голосування, стверджуючи про їх фальсифікацію.

Зурабішвілі закликала громадян вийти на масові акції протесту, заплановані на понеділок, вказуючи на те, що за порушеннями стоїть рф. Вона охарактеризувала ситуацію як сучасну форму гібридної війни проти грузинського народу.

Додамо

Президент Європейської ради Шарль Мішель також закликав грузинську владу провести швидке, прозоре та незалежне розслідування звинувачень у фальсифікаціях. Ситуація навколо виборів викликала занепокоєння як в Грузії, так і за її межами, ставлячи під загрозу демократичні процеси в країні.

Боррель і Європейська Комісія закликають до прозорості виборчого процесу в Грузії27.10.24, 21:46 • 25348 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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