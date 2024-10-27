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Боррель і Європейська Комісія закликають до прозорості виборчого процесу в Грузії

Київ • УНН

 • 25350 перегляди

Міжнародні спостерігачі ОБСЄ зафіксували серйозні порушення під час виборів у Грузії, включаючи тиск на виборців. ЄС закликав розслідувати порушення та провести демократичні реформи.

Боррель і Європейська Комісія закликають до прозорості виборчого процесу в Грузії

ЄС висловив стурбованість результатами парламентських виборів у Грузії. Про це повідомляє Дипломатична служба Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

У спільній заяві зазначається, що незважаючи на демонстрацію громадянами Грузії прихильності демократичним цінностям, спостерігачі з Міжнародної місії ОБСЄ повідомили про ряд серйозних порушень під час виборів. День голосування пройшов загалом упорядковано, однак відзначався напруженою обстановкою, частими випадками тиску на виборців та неналежним забезпеченням таємниці голосування.

Спостерігачі відзначили поширені повідомлення про залякування, зокрема працівників бюджетної сфери, що суттєво негативно вплинуло на довіру суспільства до виборчого процесу. Також було вказано на нерівні умови ведення кампанії в поляризованій атмосфері та занепокоєння щодо впливу нещодавніх законодавчих змін.

ЄС закликав Центральну виборчу комісію Грузії та інші відповідні органи забезпечити швидке, прозоре та незалежне розслідування виявлених порушень. Відзначається, що це є необхідним кроком для відновлення довіри до виборчого процесу.

З нетерпінням очікуючи остаточного звіту ОБСЄ, ЄС підкреслив важливість конструктивного діалогу між усіма політичними силами Грузії та закликав до проведення демократичних реформ відповідно до європейських принципів.

Також наголошено на необхідності скасування законодавства, яке підриває основні права та свободи громадян Грузії, що суперечить цінностям, на яких ґрунтується ЄС.

Президент Грузії відмовилася визнавати результати парламентських виборів27.10.24, 19:34 • 19020 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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