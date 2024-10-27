Боррель и Европейская Комиссия призывают к прозрачности избирательного процесса в Грузии
Киев • УНН
Международные наблюдатели ОБСЕ зафиксировали серьезные нарушения во время выборов в Грузии, включая давление на избирателей. ЕС призвал расследовать нарушения и провести демократические реформы.
ЕС выразил обеспокоенность результатами парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.
Детали
В совместном заявлении отмечается, что несмотря на демонстрацию гражданами Грузии приверженности демократическим ценностям, наблюдатели из Международной миссии ОБСЕ сообщили о ряде серьезных нарушений во время выборов. День голосования прошел в целом упорядоченно, однако отмечался напряженной обстановкой, частыми случаями давления на избирателей и ненадлежащим обеспечением тайны голосования.
Наблюдатели отметили распространенные сообщения о запугивании, в частности работников бюджетной сферы, что существенно негативно повлияло на доверие общества к избирательному процессу. Также было указано на неравные условия ведения кампании в поляризованной атмосфере и беспокойство относительно влияния недавних законодательных изменений.
ЕС призвал Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы обеспечить быстрое, прозрачное и независимое расследование выявленных нарушений. Отмечается, что это является необходимым шагом для восстановления доверия к избирательному процессу.
С нетерпением ожидая окончательного отчета ОБСЕ, ЕС подчеркнул важность конструктивного диалога между всеми политическими силами Грузии и призвал к проведению демократических реформ в соответствии с европейскими принципами.
Также отмечена необходимость отмены законодательства, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии, что противоречит ценностям, на которых основывается ЕС.
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