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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель и Европейская Комиссия призывают к прозрачности избирательного процесса в Грузии

Боррель и Европейская Комиссия призывают к прозрачности избирательного процесса в Грузии

Киев  •  УНН

19:46 • 2016 просмотра

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Международные наблюдатели ОБСЕ зафиксировали серьезные нарушения во время выборов в Грузии, включая давление на избирателей. ЕС призвал расследовать нарушения и провести демократические реформы.

ЕС выразил обеспокоенность результатами парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.

Детали

В совместном заявлении отмечается, что несмотря на демонстрацию гражданами Грузии приверженности демократическим ценностям, наблюдатели из Международной миссии ОБСЕ сообщили о ряде серьезных нарушений во время выборов. День голосования прошел в целом упорядоченно, однако отмечался напряженной обстановкой, частыми случаями давления на избирателей и ненадлежащим обеспечением тайны голосования.

Наблюдатели отметили распространенные сообщения о запугивании, в частности работников бюджетной сферы, что существенно негативно повлияло на доверие общества к избирательному процессу. Также было указано на неравные условия ведения кампании в поляризованной атмосфере и беспокойство относительно влияния недавних законодательных изменений.

ЕС призвал Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы обеспечить быстрое, прозрачное и независимое расследование выявленных нарушений. Отмечается, что это является необходимым шагом для восстановления доверия к избирательному процессу.

С нетерпением ожидая окончательного отчета ОБСЕ, ЕС подчеркнул важность конструктивного диалога между всеми политическими силами Грузии и призвал к проведению демократических реформ в соответствии с европейскими принципами.

Также отмечена необходимость отмены законодательства, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии, что противоречит ценностям, на которых основывается ЕС.

Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов27 октября 2024, 17:34 • 10066 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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