Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Новой формой гибридной войны, опробованной на грузинском народе", - охарактеризовала президент Грузии прошедшие парламентские выборы.

Она заявила, что граждане Грузии стал жертвами российской спецоперации.

"Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", - заявила Саломе Зурабишвили.

Президент подтвердила, что не признает результатов, представленных общественности Центральной избирательной комиссией:

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее".

Саломе Зурабишвили призывает народ бороться за свой голос:

"Мы должны встать вместе и заявить, что не признаем эти выборы, не терпим Россию и ее вторжение в Грузию в такой форме. Мы будем стоять вместе. Они со мной и я с ними. Я хотела бы позвать вас всех на (площадь) Руставели завтра, в 19:00, чтобы мы могли вместе сказать, объявить всему миру, что мы не признаем эти выборы, мы защищаем конституционное право", - заявила Саломе Зурабишвили.

Ранее стало известно, что оппозиционные силы, прошедшие в состав парламента, отказались от мандатов. "Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" также заявили о тотальной фальсификации выборов.

Согласно заявлению ЦИК Грузии победу на выборах одержала правящая "Гринская мечта – Демократическая Грузия". Партия проводит пророссийскую политику. Согласно оглашенным результатам она набрала 53,93% голосов избирателей.

Согласно экзит-поллу Edison Research, "Грузинская мечта" набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.

Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.

Международные наблюдатели также заявили, что выборы проходили с нарушениями.