У Грузії завершено підрахунок голосів на парламентських виборах: результати
Київ • УНН
ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів: правляча партія набрала 53,93% голосів. Опозиція і міжнародні спостерігачі заявляють про масові порушення.
ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів на виборчих дільницях. За попередніми даними, партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" лідирує на парламентських виборах із результатом 53,93% (1 118 796 голосів), пише УНН.
За даними ЦВК, із 3 111 виборчих дільниць підраховано 3 109, що становить 99,936% від загальної кількості дільниць.
Коаліція "За зміни" - 11,03% (228 821 голос);
Коаліція "Єдність - Національний рух" - 10,161% (210 787 голосів);
Коаліція "Сильна Грузія" ("Лело", "Для народу", "Площа Свободи") - 8,814 % (182 839 голосів);
Партія "Гахарія за Грузію" - 7,771% (161 215 голосів).
Що стосується решти двох округів, то, як заявив голова ЦВК Георгій Каландарішвілі, на одній виборчій дільниці результати голосування анульовано, а на одній із виборчих дільниць протокол не складено.
Зазначимо, 26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори.
Згідно з екзит-полом Edison Research, "Грузинська мрія" набрала 40,9% голосів, а проєвропейська опозиція, що долає бар'єри, - 51,9%.
Опозиційні партії не згодні з результатами, опублікованими ЦВК, і вказують на масові фальсифікації.
Міжнародні спостерігачі також заявили, що вибори проходили з порушеннями.