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У Грузії завершено підрахунок голосів на парламентських виборах: результати

Київ • УНН

 • 24256 перегляди

ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів: правляча партія набрала 53,93% голосів. Опозиція і міжнародні спостерігачі заявляють про масові порушення.

У Грузії завершено підрахунок голосів на парламентських виборах: результати

ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів на виборчих дільницях. За попередніми даними, партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" лідирує на парламентських виборах із результатом 53,93% (1 118 796 голосів), пише УНН.

За даними ЦВК, із 3 111 виборчих дільниць підраховано 3 109, що становить 99,936% від загальної кількості дільниць.

Коаліція "За зміни" - 11,03% (228 821 голос);

Коаліція "Єдність - Національний рух" - 10,161% (210 787 голосів);

Коаліція "Сильна Грузія" ("Лело", "Для народу", "Площа Свободи") - 8,814 % (182 839 голосів);

Партія "Гахарія за Грузію" - 7,771% (161 215 голосів).

Що стосується решти двох округів, то, як заявив голова ЦВК Георгій Каландарішвілі, на одній виборчій дільниці результати голосування анульовано, а на одній із виборчих дільниць протокол не складено.

Зазначимо, 26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори.

Згідно з екзит-полом Edison Research, "Грузинська мрія" набрала 40,9% голосів, а проєвропейська опозиція, що долає бар'єри, - 51,9%.

Опозиційні партії не згодні з результатами, опублікованими ЦВК, і вказують на масові фальсифікації.

Міжнародні спостерігачі також заявили, що вибори проходили з порушеннями.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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