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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии завершен подсчет голосов на парламентских выборах: результаты

Киев  •  УНН

15:09 • 1933 просмотра

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ЦИК Грузии завершил подсчет голосов: правящая партия набрала 53,93% голосов. Оппозиция и международные наблюдатели заявляют о массовых нарушениях.

ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на избирательных участках. По предварительным данным, партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" лидирует на парламентских выборах с результатом 53,93% (1 118 796 голосов), пишет УНН.

По данным ЦИК, из 3 111 избирательных участков подсчитано 3 109, что составляет 99,936% от общего числа участков.

Коалиция "За перемены" — 11,03% (228 821 голос);

Коалиция "Единство — Национальное движение" — 10,161% (210 787 голосов);

Коалиция "Сильная Грузия" ("Лело", "Для народа", "Площадь Свободы") — 8,814 % (182 839 голосов);

Партия "Гахария за Грузию" — 7,771% (161 215 голосов).

Что касается оставшихся двух округов, то, как заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, на одном избирательном участке результаты голосования аннулированы, а на одном из избирательных участков протокол не составлен.

Отметим, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы.

Согласно экзит-поллу Edison Research, "Грузинская мечта" набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.

Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.

Международные наблюдатели также заявили, что выборы проходили с нарушениями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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