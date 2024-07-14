Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейского Совета Шарль Мишель отреагировали на стрельбу, произошедшую на предвыборном митинге Дональда Трампа, отметив, что осуждают действия стрелка, передает УНН.

Детали

"Политическое насилие абсолютно неприемлемо в демократии. Я решительно осуждаю нападение на бывшего президента Дональда Трампа", - написал Мишель.

Также осудил нападение на Трампа и Жозеп Боррель.

"Я шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Опять мы наблюдаем недопустимые акты насилия против политических представителей", - написал Боррель.

Напомним

В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.

Политик покинул сцену с окровавленным ухом. Подозреваемый в стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании был убит сотрудниками Секретной службы, два человека погибли, включая стрелка.

Первые мировые лидеры начали реагировать на стрельбу, произошедшую на предвыборном митинге Дональда Трампа в ночь на 14 июля, в том числе и Президент Украины Владимир Зеленский.