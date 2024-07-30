Литва намерена обжаловать в Европейской комиссии решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан России и Беларуси, поскольку этот шаг угрожает безопасности Европейского Союза. Об этом 30 июля заявил глава литовской дипломатии в комментарии информационному агентству BNS Габриэлюс Ландсбергис, передает УНН.

Детали

«Мы неприятно удивлены информацией в СМИ о том, что Венгрия внесла граждан России и Беларуси в свою национальную иммиграционную программу, что позволит им свободно въезжать и передвигаться в пределах Шенгенской зоны», - сказал глава МИД.

По словам Ландсбергиса, этот шаг Венгрии создает «серьезные угрозы для безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, и поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС».

Ранее председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю отметил, что шаг Венгрии вызывает «серьезные беспокойства относительно национальной безопасности».

Вебер призвал лидеров ЕС «принять самые жесткие меры для того, чтобы немедленно защитить целостность Шенгенской зоны, ограничить уже возникшие риски безопасности и предотвратить государствам-членам прибегать к подобным инициативам в будущем».

Дополнение

В этом месяце Венгрия опубликовала подробности новой системы быстрого оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, для въезда страну без проверок безопасности или других ограничений. В Будапеште заявили, что многие будут заняты на строительстве атомной электростанции, предусмотренном контрактом с российским Росатомом.

Для граждан России нет запрета на въезд в ЕС и Шенгенскую зону, куда также входят Норвегия и Швейцария (которые не являются членами Евросоюза), если они имеют действительную визу и не имеют связей с президентом России Владимиром Путиным.

Но санкции Запада в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину предусматривают запрет на деятельность российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, что затрудняет поездки российских граждан в блок. В то же время правила выдачи разрешений на работу являются делом каждой страны-члена ЕС.

Єврокомісія збирається уточнити в Угорщини питання спрощення в'їзду для білорусів і росіян