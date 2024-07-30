Еврокомиссия собирается уточнить у Венгрии вопрос упрощения Будапештом визовой процедуры для граждан беларуси и россии, подчеркивая, что все инструменты должны гарантировать безопасность ЕС и Шенгенской зоны. Об этом во время брифинга во вторник заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, пишет УНН.

Еврокомиссия, на самом деле, будет контактировать с венгерскими властями, чтобы уточнить масштабы этой схемы и подпадает ли она под действие правил ЕС. Как вы хорошо знаете, также из нашей позиции, всей нашей политики, россия является угрозой безопасности для ЕС, и, следовательно, все инструменты на уровне Союза, на уровне государств-членов должны гарантировать безопасность Союза, а также учитывать безопасность Шенгенской зоны в целом. И, конечно, Венгрия также обязана постоянно проверять, выполнены ли все условия въезда, предусмотренные статьей 6 Шенгенского кодекса о границах, которые применяются к гражданам третьих стран