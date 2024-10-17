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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Есть политическое решение о распределении 35 млрд российских активов, но сейчас все зависит от единства лидеров ЕС - Президент

Есть политическое решение о распределении 35 млрд российских активов, но сейчас все зависит от единства лидеров ЕС - Президент

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 09:40  •  8697 просмотра

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Зеленский сообщил о политическом решении ЕС по распределению 35 млрд $ замороженных российских активов. Реализация зависит от единства европейских лидеров, чтобы решение не было заблокировано.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ЕС уже принял политическое решение о распределении 35 миллиардов долларов замороженных российских активов, однако дальнейший процесс зависит от единства европейских лидеров, чтобы это решение не было заблокировано. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Европейского совета Шарль Мишелем, передает УНН

"Политические решения лидеров ЕС, по 35 млрд долларов замороженных российских активов уже сделано, сейчас все зависит от их единства, чтобы никто не смог заблокировать это решение. Это очень нам поможет", - подчеркнул Зеленский 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость быстрого принятия решения о распределении 35 миллиардов из российских замороженных активов для поддержки Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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