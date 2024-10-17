Є політичне рішення про розподіл 35 млрд російських активів, але зараз все залежить від єдності лідерів ЄС - Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЄС вже ухвалив політичне рішення щодо розподілу 35 мільярдів доларів заморожених російських активів, однак подальший процес залежить від єдності європейських лідерів, аби це рішення не було заблоковане. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішельом, передає УНН.

Політичні рішення лідерів ЄС, щодо 35 млрд доларів заморожених російських активів вже зроблено, зараз все залежить від їхньої єдності, щоб ніхто не зміг заблокувати це рішення. Це дуже нам допоможе