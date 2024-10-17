Є політичне рішення про розподіл 35 млрд російських активів, але зараз все залежить від єдності лідерів ЄС - Президент
Київ • УНН
Зеленський повідомив про політичне рішення ЄС щодо розподілу 35 млрд $ заморожених російських активів. Реалізація залежить від єдності європейських лідерів, щоб рішення не було заблоковане.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЄС вже ухвалив політичне рішення щодо розподілу 35 мільярдів доларів заморожених російських активів, однак подальший процес залежить від єдності європейських лідерів, аби це рішення не було заблоковане. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішельом, передає УНН.
Політичні рішення лідерів ЄС, щодо 35 млрд доларів заморожених російських активів вже зроблено, зараз все залежить від їхньої єдності, щоб ніхто не зміг заблокувати це рішення. Це дуже нам допоможе
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність швидкого ухвалення рішення щодо розподілу 35 мільярдів з російських заморожених активів для підтримки України.