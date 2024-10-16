Президент подтвердил, что завтра представит План победы на заседании Европейского совета
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил, что 17 октября представит План победы Украины на заседании Европейского совета. План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября представит План победы Украины на заседании Европейского совета. Об этом он сказал во время выступления в ВР, передает УНН.
Партнеры Украины, которым уже был представлен этот наш План, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Завтра я представлю План победы на заседании Европейского совета
Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.
Добавим
Президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что 17 октября, президент Украины представит План победы в Европейском совете.
Дополнение
Президент Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.
Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас16 октября 2024, 11:08 • 8707 просмотров