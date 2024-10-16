Президент подтвердил, что завтра представит План победы на заседании Европейского совета

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября представит План победы Украины на заседании Европейского совета. Об этом он сказал во время выступления в ВР, передает УНН.

Партнеры Украины, которым уже был представлен этот наш План, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Завтра я представлю План победы на заседании Европейского совета - сказал Зеленский.

Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

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Президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что 17 октября, президент Украины представит План победы в Европейском совете.

Дополнение

Президент Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас