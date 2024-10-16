Президент підтвердив, що завтра представить План перемоги на засіданні Європейської ради
Київ • УНН
Президент Зеленський підтвердив, що 17 жовтня представить План перемоги України на засіданні Європейської ради. План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 17 жовтня представить План перемоги України на засіданні Європейської ради. Про це він сказав під час виступу у ВР, передає УНН.
Партнери України, яким уже був представлений цей наш План, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Завтра я представлю План перемоги на засіданні Європейської ради
Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
Додамо
Президент Євроради Шарль Мішель повідомляв, що 17 жовтня, президент України представить План перемоги в Європейській раді.
Доповнення
Президент Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.
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