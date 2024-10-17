Президент Европейского совета: "Будущее Украины только в ЕС"

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется, передает УНН.

Президент Зеленский поделился с нами своими мыслями относительно Плана победы. У меня есть 2 послания для народа Украины. Первый - это ЕС на вашей стороне, столько сколько это нужно. Мы уверены, что вы нуждаетесь в большей поддержке, как военной так и финансовой. Все это нужно немедленно, принять такое решение ввиду того, чтобы поддержать народ Украины. Следующий момент четко понятен - Будущее Украины только в ЕС - сказал Мишель.

Напомним

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС. Сегодня глава государства должен представить План победы лидерам Европейского союза.