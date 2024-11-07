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Мишель прислал месседж США относительно позиции по отношению к РФ: «что это покажет Китаю?»

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Президент Европейского совета предостерег о рисках проявления слабости перед авторитарными режимами. Он отметил взаимосвязь между отношением США к России и сигналом для Китая.

Президент Европейского совета Шарль Мишель предостерег о рисках из-за слабости перед авторитарными режимами, выразив уверенность, что в США знают, что в их интересах проявлять твердость, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.  

Детали

«Мы знаем, что если мы слабы к авторитарным режимам, то подвергаем риску международный порядок и посылаем очень опасный сигнал уязвимости остальному миру», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, прибыв на саммит EPC в Будапеште.

«Я верю в американское общество, - добавил он, - американцы знают, что в их интересах проявлять твердость в отношениях с авторитарными режимами. Если США слабы по отношению к России, что это означает для Китая?».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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