Мишель прислал месседж США относительно позиции по отношению к РФ: «что это покажет Китаю?»
Киев • УНН
Президент Европейского совета предостерег о рисках проявления слабости перед авторитарными режимами. Он отметил взаимосвязь между отношением США к России и сигналом для Китая.
Президент Европейского совета Шарль Мишель предостерег о рисках из-за слабости перед авторитарными режимами, выразив уверенность, что в США знают, что в их интересах проявлять твердость, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
Детали
«Мы знаем, что если мы слабы к авторитарным режимам, то подвергаем риску международный порядок и посылаем очень опасный сигнал уязвимости остальному миру», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, прибыв на саммит EPC в Будапеште.
«Я верю в американское общество, - добавил он, - американцы знают, что в их интересах проявлять твердость в отношениях с авторитарными режимами. Если США слабы по отношению к России, что это означает для Китая?».