Фон дер Ляйен ждет работы с Трампом над "сильной повесткой дня"

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 793 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 10868 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 115965 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 129941 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 154022 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 172986 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 158219 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 145798 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 204686 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 124241 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фон дер Ляйен ждет работы с Трампом над "сильной повесткой дня"

Фон дер Ляйен ждет работы с Трампом над "сильной повесткой дня"

Киев  •  УНН

10:18 • 9787 просмотра

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа и выразила готовность к сотрудничеству. Она подчеркнула важность трансатлантического партнерства между ЕС и США, объединяющего 800 миллионов граждан.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, топ-чиновник ЕС, заявила о готовности снова поработать с Дональдом Трампом, на фоне того, как бывший президент находится на пороге победы в президентской гонке в США, пишет УНН.

Выборы президента США: кто уже успел поздравить Трампа с победой6 ноября 2024, 09:07 • 17074 просмотра

Я искренне приветствую Дональда Трампа. ЕС и США - больше, чем просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, которое объединяет 800 миллионов граждан. Давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу

- написала фон дер Ляйен в X.

Генсек НАТО Рютте заявил, что ждет сотрудничества с Трампом6 ноября 2024, 08:56 • 14305 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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