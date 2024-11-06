Фон дер Ляйен ждет работы с Трампом над "сильной повесткой дня"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, топ-чиновник ЕС, заявила о готовности снова поработать с Дональдом Трампом, на фоне того, как бывший президент находится на пороге победы в президентской гонке в США, пишет УНН.

Выборы президента США: кто уже успел поздравить Трампа с победой

Я искренне приветствую Дональда Трампа. ЕС и США - больше, чем просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, которое объединяет 800 миллионов граждан. Давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу