Фон дер Ляйен ждет работы с Трампом над "сильной повесткой дня"
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа и выразила готовность к сотрудничеству. Она подчеркнула важность трансатлантического партнерства между ЕС и США, объединяющего 800 миллионов граждан.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, топ-чиновник ЕС, заявила о готовности снова поработать с Дональдом Трампом, на фоне того, как бывший президент находится на пороге победы в президентской гонке в США, пишет УНН.
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Я искренне приветствую Дональда Трампа. ЕС и США - больше, чем просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, которое объединяет 800 миллионов граждан. Давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу
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