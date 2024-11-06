Генсек НАТО Рютте заявил, что ждет сотрудничества с Трампом

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 113800 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 126884 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 151057 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО Рютте заявил, что ждет сотрудничества с Трампом

Генсек НАТО Рютте заявил, что ждет сотрудничества с Трампом

Киев  •  УНН

08:56 • 10162 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности работать с Трампом для «продвижения мира через силу».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он с нетерпением ждет возможности работать с Дональдом Трампом "для продвижения мира через силу", на фоне того, как бывший президент США приближается к получению 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в битве за Белый дом, пишет УНН.

Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Его лидерство снова будет ключом для сохранения нашего Альянса крепким. Я с нетерпением жду возможности работать с ним снова для продвижения мира через силу через НАТО

- написал Рютте в X.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа "мир через силу".

Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN6 ноября 2024, 07:29 • 12724 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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