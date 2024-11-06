Генсек НАТО Рютте заявил, что ждет сотрудничества с Трампом
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности работать с Трампом для «продвижения мира через силу».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он с нетерпением ждет возможности работать с Дональдом Трампом "для продвижения мира через силу", на фоне того, как бывший президент США приближается к получению 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в битве за Белый дом, пишет УНН.
Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Его лидерство снова будет ключом для сохранения нашего Альянса крепким. Я с нетерпением жду возможности работать с ним снова для продвижения мира через силу через НАТО
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа "мир через силу".
Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN6 ноября 2024, 07:29 • 12724 просмотра