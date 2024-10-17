Готовность наших партнеров дает возможность сделать План победы реальностью - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что План победы направлен на укрепление страны, независимо от действий России. Зеленский подчеркнул важность поддержки международных партнеров для реализации этого плана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность международных партнеров является ключевой для реализации Плана победы. Он подчеркнул, что этот план не для критиков, а для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий россии. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Европейского совета Шарль Мишелем, передает УНН.
План победы - это не о ком-то, мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать, но все же мы находимся сейчас в Брюсселе вместе с нашими союзниками, а не там, где мы начинали в начале войны. Наш план о том, как изменить Украину, чтобы она была сильной для дипломатических или любых других способов решения этой проблемы. Быть сильным - это не зависит от готовности или желания России, а только от готовности наших партнеров. Поэтому это дает нам возможность сделать этот план реальностью
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость быстрого принятия решения о распределении 35 миллиардов из российских замороженных активов для поддержки Украины.