Готовность наших партнеров дает возможность сделать План победы реальностью - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность международных партнеров является ключевой для реализации Плана победы. Он подчеркнул, что этот план не для критиков, а для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий россии. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Европейского совета Шарль Мишелем, передает УНН.

План победы - это не о ком-то, мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать, но все же мы находимся сейчас в Брюсселе вместе с нашими союзниками, а не там, где мы начинали в начале войны. Наш план о том, как изменить Украину, чтобы она была сильной для дипломатических или любых других способов решения этой проблемы. Быть сильным - это не зависит от готовности или желания России, а только от готовности наших партнеров. Поэтому это дает нам возможность сделать этот план реальностью - сказал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость быстрого принятия решения о распределении 35 миллиардов из российских замороженных активов для поддержки Украины.