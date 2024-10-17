Зеленский: 18 членов ЕС комментировали План победы 18 членов ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 членов Европейского Союза комментировали План победы. У него была закрытая часть разговора с союзниками и после большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает УНН.

Я благодарю за приглашение президента Мишеля. Сегодня у нас был очень продуктивный разговор со всеми членами Европейского Союза, со всеми коллегами. 18 из них комментировали План победы. Я очень благодарен, что у меня была закрытая часть разговора с союзниками и после нашего очень откровенного разговора большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана победы. Я рад, что они услышали от меня некоторые детали, я рад, что наши команды будут работать дальше - рассказал Зеленский.

Президент Зеленский отметил, что с некоторыми странами коммуницировал ранее некоторые пункты Плана победы, в частности, которые касается дальнобойного оружия.

«Что касается некоторых членов среди наших союзников, я до этого начал коммуницировать с ними некоторые пункты Плана победы, потому что от их воли зависит усиление нас некоторыми элементами, которые в закрытом приложении. В большинстве своем касается дальнобойного оружия, поэтому у меня были встречи с президентом Баденом, премьер-министром Великобритании, канцлером Шольцом, президентом Макроном и премьер-министром Италии Мелони», - сказал Зеленский.

Справка

Европейский Союз (ЕС) является политическим и экономическим союзом из 27 государств-членов. Дополнение Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство пунктов Плана победы были поддержаны, хотя некоторые из них имеют чувствительный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность международных партнеров является ключевой для реализации Плана победы. Он подчеркнул, что этот план не для критиков, а для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий России.