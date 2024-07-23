Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в перспективе Украина станет крупнейшей строительной площадкой в мире, что приведет многомиллиардные инвестиции. Об этом он рассказал в интервью молдавскому изданию NewsMaker, пишет УНН.

Вступление Украины в Европейский Союз неразрывно связано с процессом восстановления нашей страны. российская агрессия принесла колоссальные разрушения. Украина в перспективе станет крупнейшей строительной площадкой в мире, а восстановление Украины будет самым масштабным проектом в Европе XXI века, в который пойдут многомиллиардные инвестиции. Я уверен, что молдавские компании могут сыграть важную роль в этом процессе. И мы будем всячески приветствовать их работу над восстановлением нашей страны - говорит Кулеба.

Он убежден, что экономические отношения между Украиной и Молдовой будут становиться все более тесными и интегрированными. Членство в ЕС также открывает новые возможности для украинских и молдавских компаний на международных рынках благодаря улучшению доступа к европейским рынкам и сокращению торговых барьеров.

Речь идет также о совместных инфраструктурных проектах, таких как строительство и модернизация транспортных маршрутов и энергетической инфраструктуры. Усилится и сотрудничество в области энергетики, включая развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергетической эффективности, что будет способствовать общей энергетической безопасности региона - добавил глава МИД.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что открытие переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС является ключевой вехой и обе страны начинают настоящую трансформацию к полноправному членству в Евросоюзе.