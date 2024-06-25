Голова Євроради привітав старт переговорів з Україною та Молдовою про членство: вказує на "початок тривалого процесу"

Відкриття переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС через першу міжурядову конференцію є ключовою віхою, обидві країни розпочинають справжню трансформацію до повноправного членства в ЄС, і "шлях, який попереду, вимагатиме постійних зусиль, самовідданості та подальших істотних реформ". На це у заяві перед відкриттям переговорів вказав президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це "історичним моментом", пише УНН.

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"Сьогодні ми є свідками історичного моменту. Після рішення Європейської ради від грудня 2023 року розпочати переговори щодо вступу України та Республіки Молдова до ЄС, обидві країни розпочинають справжню трансформацію у повноправне членство в ЄС – момент гордості для обох країн та стратегічний крок для ЄС", - наголосив Мішель.

Президент Євроради вказав, що "це результат величезних зусиль України та Молдови щодо реформ". "Коли воля народу виконується, далекоглядне керівництво дає результати та демократія втілюється в життя, ми бачимо плоди справжнього прогресу. ЄС продовжує співпрацювати з Україною та Молдовою, тим більше, що Україна захищається від незаконної агресивної війни росії, а Молдова стикається з наслідками війни".

"Відкриття переговорів про вступ через перші міжурядові конференції є ключовою віхою. Це також є доказом величезного прогресу, якого обидві країни досягли на шляху до європейської інтеграції, попри величезні виклики, з якими вони зіткнулися та ще стикаються", - зазначив Мішель.

Він підкреслив, що "зусилля України викликають ще більше захоплення, враховуючи, що агресивна війна росії проти України спричинила безпрецедентні труднощі та лиха. Народ України виявив надзвичайну мужність і солідарність у захисті свого суверенітету та свого європейського майбутнього". "Молдова також зіткнулася зі значними труднощами, включаючи економічний тиск і політичне залякування, але залишалася непохитною у своєму прагненні до ще тісніших зв’язків з ЄС", - додав європосадовець.

"Обидві країни продемонстрували вражаючу відданість реформам та відповідності європейським цінностям. Трансформаційні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судова система, вселяють надію та чітко вказують на їхнє непохитне прагнення приєднатися до європейської родини. Підтримка їхніх суспільств також була вирішальною на цьому шляху", - він далі Мішель.

Це початок тривалого процесу. Хоча сьогодні ми відзначаємо значний крок уперед, ми також повинні визнати, що шлях, який попереду, вимагатиме постійних зусиль, самовідданості та подальших істотних реформ. Україні та Молдові потрібно буде продовжувати роботу зі зміцнення інституцій, продовжувати боротьбу з корупцією та посилювати економічну стабільність, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС - зауважив голова Євроради.

"Європейський Союз через свої інституції та держави-члени готовий підтримувати Україну та Молдову на кожному кроці цього шляху. Ми надамо необхідні ресурси, експертизу та політичну підтримку. Разом ми можемо побудувати сильнішу, більш об’єднану Європу, де кожна нація має можливість процвітати в мирі та добробуті", - підсумував Мішель.

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).