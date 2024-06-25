Открытие переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС через первую межправительственную конференцию является ключевой вехой, обе страны начинают настоящую трансформацию к полноправному членству в ЕС, и "путь, который впереди, потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ". На это в заявлении перед открытием переговоров указал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это "историческим моментом", пишет УНН.

Детали

"Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. После решения Европейского совета от декабря 2023 года начать переговоры по вступлению Украины и Республики Молдова в ЕС, обе страны начинают настоящую трансформацию к полноправному членству в ЕС – момент гордости для обеих стран и стратегический шаг для ЕС", - подчеркнул Мишель.

Президент Евросовета указал, что "это результат огромных усилий Украины и Молдовы по реформам". "Когда воля народа исполняется, дальновидное руководство дает результаты и демократия воплощается в жизнь, мы видим плоды настоящего прогресса. ЕС продолжает сотрудничать с Украиной и Молдовой, тем более, что Украина защищается от незаконной агрессивной войны россии, а Молдова сталкивается с последствиями войны".

"Открытие переговоров о вступлении через первые межправительственные конференции является ключевой вехой. Это также является доказательством огромного прогресса, которого обе страны достигли на пути к европейской интеграции, несмотря на огромные вызовы, с которыми они столкнулись и еще сталкиваются", - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что "усилия Украины вызывают еще большее восхищение, учитывая, что агрессивная война россии против Украины вызвала беспрецедентные трудности и бедствия. Народ Украины проявил необычайное мужество и солидарность в защите своего суверенитета и своего европейского будущего". "Молдова также столкнулась со значительными трудностями, включая экономическое давление и политическое запугивание, но оставалась непоколебимой в своем стремлении к еще более тесным связям с ЕС", - добавил еврочиновник.

"Обе страны продемонстрировали впечатляющую приверженность реформам и соответствия европейским ценностям. Трансформационные шаги, предпринятые в таких областях, как верховенство закона, управление и судебная система, вселяют надежду и ясно указывают на их непоколебимое стремление присоединиться к европейской семье. Поддержка их обществ также имела решающее значение на этом пути", - продолжает Мишель.

Это начало длительного процесса. Хотя сегодня мы отмечаем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что путь впереди потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ. Украине и Молдове нужно будет продолжать работу по укреплению институтов, продолжать борьбу с коррупцией и усиливать экономическую стабильность, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС - заметил председатель Евросовета.

"Европейский Союз через свои институты и государства-члены готов поддерживать Украину и Молдову на каждом шагу этого пути. Мы предоставим необходимые ресурсы, экспертизу и политическую поддержку. Вместе мы можем построить более сильную, более объединенную Европу, где каждая нация имеет возможность процветать в мире и благополучии", - заключил Мишель.

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.

Межправительственная конференция с Украиной начнется в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).