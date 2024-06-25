Украина уверенно движется по пути к получению полноценного членства в Евросоюзе. Больше о более четких прогнозируемых сроках вступления в эфире "Мы-Украина" рассказала вице-премьер министр ка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

Она обратила внимание на прогноз президента Европейского совета Шарля Мишеля, который заявил, что процесс расширения ЕС должен завершиться к 2030 году.

"Украина на сегодня является лидером. И Молдова, и балканские страны более длительное время шагают по этому пути. Для нас важно, что сегодня в переговорах подтверждено несколько существенных позиций. Первое - Украина полностью является способным государством и преданным этому процессу, что означает, что за Украиной не будет задержек. Опять же, позиция наша заключается в том, что ни один политический вызов, связанный с будущими договоренностями по членству не может быть преодолен, потому что самая большая проблема - наша победа, все остальное - это инструменты, которые должны служить, чтобы мы находили решения в каждой важной ситуации", - подчеркнула она.

Стефанишина подчеркнула, что исходит из того, что"Украина уже интегрирована".

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Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.