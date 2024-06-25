Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук записали обращение по случаю открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В офисе Президент обнародовали полный текст обращения руководства страны, передает УНН.

"Сегодня день, ради которого мы все работали долго и очень упорно – вся команда Украины. Сегодня - официальное, фактическое, реальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. И наша украинская делегация – представители Верховной Рады Украины, правительства, офиса – уже провели первую межправительственную конференцию Украины и Евросоюза. И до сегодняшнего дня мы были государством, получившим статус кандидата на вступление, но полной уверенности еще не могло быть, реализуем ли этот статус. А с сегодняшнего дня это уж точно уверенность - Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза. Вопрос теперь в технической работе Украины с Евросоюзом, в адаптации нашей системы к ЕС и в политической воле Европы сделать европейский проект действительно совершенным. Это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы – Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и "серых зон", Европы мира – настоящего мира. Я благодарю всех, кто поддерживает Украину на этом пути, кто помогает и кто ради Украины бьется – бьется за наш общий украинский дом, за наше государство – именно так, как за свой собственный. Когда на пятый день полномасштабной войны мы вместе подписали заявку на вступление в Евросоюз, многие говорили, что это не более чем мечта. Но мы реализовали эту мечту. Мы выбили это, убедили, сняли все сомнения, которые были. В июне 22-го кандидатство Украины было одобрено. Несмотря на противодействие. В декабре 23-го лидеры Европы поддержали политическое решение о переговорах с Украиной. Сегодня переговоры стартуют. Между этими шагами тысячи встреч и звонков. Условия, которые Украина полностью выполнила. Законы, которые были приняты и заработали. А самое главное - это решимость наших людей, нашего народа. Решимость, которая сработала, которая не подвела Украину и всю Европу и которая доказывает, что все украинцы вместе, все европейцы вместе способны реализовывать даже самые большие мечты – способны побеждать.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:

Межправительственные конференции - формат, который сегодня начался, - это работа между нашим государством и представителями всех государств ЕС фактически над частями будущего договора о вступлении Украины. Согласно утвержденной переговорной рамке, мы пройдем по всем разделам наших отношений и по каждому должны прийти к согласию. Обязательно этого достигнем - как и всех других наших, украинских, целей.

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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук:

Каждое государство, ставшее членом ЕС, прошло через аналогичный формат переговоров. Украина попытается сделать это быстрее, чем другие, но неизменно – в общих интересах нашего государства и всей Европы. Мы принимали, принимаем и будем принимать все необходимые законы, чтобы Украина уже никогда не откололась от европейского дома. Спасибо каждому, кто с Украиной, всем, кто верит в наших людей, кто работает с Украиной и таким образом обеспечивает всей Европе стабильное и защищенное от агрессий будущее.

Президент Украины Владимир Зеленский:

Украина меняет все - и именно так, как нужно для сохранения Европы".