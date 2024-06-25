Европейский Союз открыл переговоры о вступлении Украины, и хотя на пути к вступлению нас ждет еще очень много работы, украинская сторона к ней готова, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, пишет УНН.

Историческое мгновение. Европейский Союз открыл переговоры о вступлении Украины - написал Шмыгаль в Telegram.

Он напомнил, что 2 года, 3 месяца и 29 дней назад Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 2 года и 3 дня назад Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. "Для Украины Европейский Союз означает гораздо больше, чем физическое пространство. Это ценности. Это надежда. Это символ. Тысячи лучших сыновей и дочерей Украины отдали свою жизнь за независимую европейскую Украину", - отметил глава правительства.

Сегодня начинается новый этап в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. На пути к поступлению нас ждет еще очень много работы. Мы к ней готовы - подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил "каждого, кто прилагал усилия, кто защищал, кто сделал все, чтобы мечта становилась реальностью". "Вместе мы справимся со всеми вызовами. Вместе одержим победу, отстроим Украину и сделаем Европу сильнее и сплоченнее - от Лиссабона до Луганска", - отметил он.

В Люксембурге стартовала межправительственная конференция, знаменующая начало переговоров о членстве Украины в ЕС