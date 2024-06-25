В Люксембурге стартовала межправительственная конференция, знаменующая начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Межправительственная конференция, знаменующая собой начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, стартовала в Люксембурге, куда прибыли официальные делегации из Киева и Брюсселя, пишет УНН.

Детали

Как отмечали в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, первая межправительственная конференция Украина-ЕС является фактическим началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Во время мероприятия ЕС, как указали в офисе, представит переговорную рамку, определяющую принципы и основы для дальнейших переговоров. Украина и ЕС также презентуют свои вступительные заявления.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. От стороны ЕС на заседании председательствует министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Варгеи.

Государства-члены представлены на уровне министров по европейским вопросам.

Во время открытия мероприятия, запланированного на 16:30 по Киеву, выступил в частности премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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