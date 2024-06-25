У Люксембурзі стартувала міжурядова конференція, що знаменує початок переговорів про членство України в ЄС
Київ • УНН
Україна і Європейський Союз фактивно починають переговори про членство України в ЄС на міжурядовій конференції в Люксембурзі.
Міжурядова конференція, що знаменує собою початок перемовин про членство України в Європейському Союзі, стартувала в Люксембурзі, куди прибули офіційні делегації з Києва та Брюсселя, пише УНН.
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Як зазначали в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, перша міжурядова конференція Україна-ЄС є фактичним початком перемовин про членство України в Євросоюзі.
Під час заходу ЄС, як вказали в Офісі, представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи для подальших переговорів. Україна та ЄС також презентують свої вступні заяви.
Українську делегацію очолює віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Від сторони ЄС на засіданні головуватиме міністр закордонних справ головуючою у Раді ЄС Бельгії Аджа Лябіб та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї.
Держави-члени будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань.
Під час відкриття заходу, запланованого на 16:30 за Києвом, виступив зокрема прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Голова Євроради привітав старт переговорів з Україною та Молдовою про членство: вказує на "початок тривалого процесу"25.06.24, 16:22 • 17274 перегляди
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