ЄС відкрив переговори про вступ України: очільник уряду заявив про готовність до роботи попереду
Київ • УНН
Європейський Союз відкрив переговори про вступ України, і хоч на шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи, українська сторона до неї готова, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Європейський Союз відкрив переговори про вступ України, і хоч на шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи, українська сторона до неї готова, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, пише УНН.
Історична мить. Європейський Союз відкрив переговори про вступ України
Він нагадав, що 2 роки, 3 місяці та 29 днів тому Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 2 роки і 3 дні тому Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. "Для України Європейський Союз означає набагато більше, ніж фізичний простір. Це цінності. Це надія. Це символ. Тисячі найкращих синів і дочок України віддали своє життя за незалежну європейську Україну", - зазначив очільник уряду.
Сьогодні починається новий етап у відносинах між Україною та Європейським Союзом. На шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи. Ми до неї готові
Він подякував "кожному, хто докладав зусиль, хто захищав, хто робив усе, щоби мрія ставала реальністю". "Разом ми впораємося з усіма викликами. Разом переможемо, відбудуємо Україну і зробимо Європу сильнішою та згуртованішою - від Лісабона до Луганська", - зазначив він.
У Люксембурзі стартувала міжурядова конференція, що знаменує початок переговорів про членство України в ЄС25.06.24, 16:55 • 17579 переглядiв