ЄС відкрив переговори про вступ України: очільник уряду заявив про готовність до роботи попереду

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61445 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149520 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144467 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121430 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132212 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84716 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92970 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98676 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89652 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220553 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19894 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19616 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42774 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16130 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21725 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144465 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220552 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370666 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306488 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 148 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10694 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30829 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27728 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121429 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ЄС відкрив переговори про вступ України: очільник уряду заявив про готовність до роботи попереду

Київ • УНН

 • 20219 перегляди

Європейський Союз відкрив переговори про вступ України, і хоч на шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи, українська сторона до неї готова, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

ЄС відкрив переговори про вступ України: очільник уряду заявив про готовність до роботи попереду

Європейський Союз відкрив переговори про вступ України, і хоч на шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи, українська сторона до неї готова, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, пише УНН.

Історична мить. Європейський Союз відкрив переговори про вступ України

- написав Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що 2 роки, 3 місяці та 29 днів тому Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 2 роки і 3 дні тому Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. "Для України Європейський Союз означає набагато більше, ніж фізичний простір. Це цінності. Це надія. Це символ. Тисячі найкращих синів і дочок України віддали своє життя за незалежну європейську Україну", - зазначив очільник уряду.

Сьогодні починається новий етап у відносинах між Україною та Європейським Союзом. На шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи. Ми до неї готові

- наголосив Шмигаль.

Він подякував "кожному, хто докладав зусиль, хто захищав, хто робив усе, щоби мрія ставала реальністю". "Разом ми впораємося з усіма викликами. Разом переможемо, відбудуємо Україну і зробимо Європу сильнішою та згуртованішою - від Лісабона до Луганська", - зазначив він.

У Люксембурзі стартувала міжурядова конференція, що знаменує початок переговорів про членство України в ЄС25.06.24, 16:55 • 17579 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Європейська Рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44