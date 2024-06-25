Украина начнет двусторонний процесс скрининга, который продлится до конца текущего года, чтобы определить дальнейшие шаги для вступления в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

Мы начнем процесс двустороннего скрининга и это будет продолжаться, по крайней мере до конца этого года, тогда мы сможем выяснить следующие главы, которые мы откроем и к 2025 году, мы будем готовы принять первые решения - говорит Стефанишина

По ее словам, Украина должна представить свою дорожную карту своей трансформации для вступления.

Уже согласовано, что Украина станет членом Евросоюза и мы сможем все раньше, до 2030 года. Мы уверены, что Украина может достичь результатов как можно быстрее - добавила Стефанишина.

По ее мнению, у Украины есть хороший опыт между балансированием разных диалогов с разными участниками.

Мы не думаем, что президентство Венгрии в ЕС будет для нас препятствием - подчеркнула она.

Напомним

Украинская делегация прибыла в Люксембург на открытие переговоров о вступлении в ЕС, отмечая исторический день, когда страна переходит к реальным переговорам с Европейским союзом о членстве.