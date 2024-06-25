Стефанішина розповіла про послідовність дій України для вступу в ЄС
Київ • УНН
Україна розпочне двосторонній процес відбору до кінця 2024 року, щоб визначити подальші кроки для вступу до Європейського Союзу, з метою бути готовою до прийняття перших рішень до 2025 року та досягти повноправного членства до 2030 року.
Україна розпочне двосторонній процес скринінгу, який триватиме до кінця поточного року, щоб визначити подальші кроки для вступу до Європейського Союзу. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН.
Ми почнемо процес двостороннього скринінгу і це буде тривати, принаймні до кінця цього року, тоді ми зможемо з’ясувати наступні глави, які ми відкриємо і до 2025 року, ми будемо готові ухвалити перші рішення
За її словами, Україна має представити свою дорожню карту своєї трансформації для вступу.
Вже погоджено, що Україна стане членом Євросоюзу та ми зможемо все раніше, до 2030 року. Ми певні, що Україна може досягти результатів якнайшвидше
На її думку, в України є гарний досвід між балансуванням різних діалогів з різними учасниками.
Ми не думаємо, що президентство Угорщини в ЄС буде для нас перешкодою
Нагадаємо
Українська делегація прибула до Люксембургу на відкриття переговорів про вступ до ЄС, відзначаючи історичний день, коли країна переходить до реальних переговорів з Європейським союзом про членство.