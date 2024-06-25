Делегація України прибула на відкриття переговорів про вступ до ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
Україна прибула до Люксембургу на відкриття переговорів про вступ до ЄС, відзначаючи історичний день, коли країна переходить до реальних переговорів з Європейським союзом про членство.
Українська делегація прибула до Люксембургу на відкриття переговорів про вступ до ЄС, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у цих переговорах. Її очолює віцепрем’єр-міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, яка також визначена "головним переговірником".
Додамо
Зеленський назвав 25 червня історичним днем, адже Україна сьогодні переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства, і нагадав важливі віхи на цьому шляху
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.
Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).