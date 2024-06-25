"Сьогодні історичний день": Зеленський привітав перехід до переговорів про вступ до ЄС і нагадав віхи на цьому шляху

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60647 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147845 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142978 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120481 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131632 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84474 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92736 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98615 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89625 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219889 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19128 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18784 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41937 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15350 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20766 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142972 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219888 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370145 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305853 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414209 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10326 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30521 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27467 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120477 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32563 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Сьогодні історичний день": Зеленський привітав перехід до переговорів про вступ до ЄС і нагадав віхи на цьому шляху

Київ • УНН

 • 19480 перегляди

Зеленський привітав перехід до переговорів про вступ до ЄС і нагадав віхи на цьому шляху.

"Сьогодні історичний день": Зеленський привітав перехід до переговорів про вступ до ЄС і нагадав віхи на цьому шляху

Президент України Володимир Зеленський назвав 25 червня історичним днем, адже Україна сьогодні переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства, і нагадав важливі віхи на цьому шляху, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України", - наголосив Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що "28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ". "Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів", - зазначив він.

"Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", - підкреслив Зеденський.

Глава держави висловив подяку "кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ". "Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" - підкреслив Президент.

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67