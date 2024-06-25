"Сьогодні історичний день": Зеленський привітав перехід до переговорів про вступ до ЄС і нагадав віхи на цьому шляху
Київ • УНН
Зеленський привітав перехід до переговорів про вступ до ЄС і нагадав віхи на цьому шляху.
Президент України Володимир Зеленський назвав 25 червня історичним днем, адже Україна сьогодні переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства, і нагадав важливі віхи на цьому шляху, пише УНН.
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"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України", - наголосив Зеленський у соцмережах.
Президент вказав, що "28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ". "Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів", - зазначив він.
"Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", - підкреслив Зеденський.
Глава держави висловив подяку "кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ". "Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" - підкреслив Президент.
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.
Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).