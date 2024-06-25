Президент Украины Владимир Зеленский назвал 25 июня историческим днем, ведь Украина сегодня переходит к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства, и напомнил важные вехи на этом пути, пишет УНН.

Детали

"Сегодня исторический день, когда мы переходим к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства Украины", - подчеркнул Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, мы подписали заявку на вступление". "Почти два года назад, в июне 2022-го, мы получили кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение по переговорам", - отметил он.

"Но именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая межправительственная конференция Украины и ЕС – уже сегодня", - подчеркнул Зеденский.

Глава государства выразил благодарность "каждому и каждой, кто защищает Украину, наше государство, наш народ". "Спасибо команде, которая делает все, чтобы мы стали частью Европейского Союза. Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным!"- подчеркнул Президент.

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.

Межправительственная конференция с Украиной начнется в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).