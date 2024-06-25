Украинская делегация прибыла в Люксембург на открытие переговоров о вступлении в ЕС, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в этих переговорах. Ее возглавляет вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, которая также определена "главным переговорщиком".

Добавим

Зеленский назвал 25 июня историческим днем, ведь Украина сегодня переходит к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства, и напомнил важные вехи на этом пути

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.

Межправительственная конференция с Украиной начнется в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).